شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار بعد التتويج بالدوري: الأهلي لا يستسلم وشكرا لدعم الجماهير فى كل خطوة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج مع المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري للمرة 45 في تاريخ النادي، مؤكدا أن الأهلي فريق لا يستسلم أبدا وشكرا للجماهير العظيمة على دعمها الدائم والمستمر.

وقال جراديشار، عبر حسابه على إنستجرام: "عندما تتحقق الأحلام.. أبطال 2025، ممتن لكل لحظة مع هذا الفريق، ولجماهيرنا شكرًا لدعمكم لنا في كل خطوة، الأهلي لا يستسلم".



جراديشار



وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

وكان ميلينكو أسيموفيتش، مدرب منتخب سلوفينيا تحت 21 سنة، أعلن موقفه من اللاعب جراديشار مهاجم الأهلى من المشاركة فى اليورو، والتى يتعارض موعدها مع مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية منتصف يونيو المقبل.

وقال ميلنيكو فى بيان رسمى: "جراديشار لاعب أساسى فى منتخب سلوفينيا تحت 21 عاماً، ولعب دوراً محورياً فى تأهل سلوفينيا إلى بطولة أوروبا تحت 21 عاماً لأول مرة فى تاريخها، ويُعدّ هذا إنجازاً تاريخياً لمنتخب الشباب، نأمل بالطبع أن يشارك نيجك فى بطولة أوروبا، فهى فى النهاية مكافأةٌ له، وفرصةٌ للاعبى جيله للتألق على أكبر منصةٍ رياضية".

وتابع: "لقد أرسلنا بالفعل استدعاءً رسمياً إلى ناديه، لكن باستثناء التقارير الإعلامية، لم نتلقَّ أى معلوماتٍ أخرى من مصر حتى الآن، سنحترم قرار الأهلى، فهو فى نهاية المطاف جهة عمله، ولا نفكر فى اتخاذ أى إجراءٍ تأديبى ضد اللاعب، فلدينا علاقةٌ ممتازةٌ معه ونريد أن تبقى كذلك".