شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج: بيراميدز لن يأخذ مكان الزمالك.. وفيفا يدرس تخفيض أسعار تذاكر مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يدرس تخفيض أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بين الأهلي وإنتر ميامي، بعد تراجع الجماهير عن حجز التذاكر.

وقال محمد سراج عبر برنامج "ملعب أون سبورت": "البعثة الرسمية تطير إلى أمريكا يوم 4 يونيو، والفيفا يدرس تخفيض أسعار التذاكر، خاصة أن المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي غالية، والإقبال لم يكن كبيراً على التذاكر لهذا السبب".

وأضاف: "هناك 13 فرداً قاموا بشراء تذاكر لدور الـ 16 على أمل تأهل الأهلي، وأحييهم على هذا التفاؤل بالنادي وهدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأكمل: "أنا متحيز للأندية الجماهيرية ولا أقبل أي إهانة لنادي الزمالك على السوشيال ميديا، وجملة أن بيراميدز خد مكان الزمالك هذا أمر متغير، ومع كل احترامي لبيراميدز مستحيل ياخد مكان الزمالك كتاريخ وجماهير.

من ناحية أخرى، أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي، عن تعاقد النادي مع الإسباني خوسيه ريبييرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، خلفاً للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق وعماد النحاس الذي تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت.



والطاقم المساعد له:

* كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

* ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

* خوان خوسيه (مدرب حراس).

* سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء). بالإضافة إلى استمرار عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

ويقود الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني الجديد لفريق الأهلي أول مران للفريق الأحمر بدءا من السبت المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التتويج بلقب الدوري أمس الأربعاء بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره بالمسابقة.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية اليوم الخميس وغدا الجمعة بعد التتويج بالدوري، على أن يبدأ الفريق التحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية بدءا من يوم السبت المقبل.