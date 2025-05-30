الامارات | «الأبيض» كامل العدد استعداداً لأوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى المنتخب الأول لكرة القدم، أمس، حصة تدريبية مهمة على استاد زعبيل في نادي الوصل، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وتعدّ هذه الحصة الثالثة للمنتخب منذ تجمّعه في دبي، الثلاثاء الماضي، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام أوزبكستان، المقررة في الخامس من يونيو المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهد التدريب انتظام جميع اللاعبين الـ27 المختارين في القائمة، بمن فيهم اللاعب جونيور نيداي، الذي التحق أخيراً بمعسكر المنتخب.

ويؤدي المنتخب حصتين تدريبيتين، اليوم وغداً، على ملعب زعبيل، قبل التوجه إلى أبوظبي، بعد غد، لبدء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، فإن المنتخب سيخوض معسكراً مغلقاً في أبوظبي، لمواصلة تدريباته اليومية حتى موعد المباراة المرتقبة.

وأدى اللاعبون التدريبات بروح معنوية عالية وحماسة كبيرة، وركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الجوانب الفنية ورفع جاهزية اللاعبين، إضافة إلى الجوانب التكتيكية، وصولاً إلى الجاهزية المثالية للاعبين قبل المباراة، تمهيداً للاستقرار على طريقة وخطة اللعب، واختيار العناصر المناسبة لخوض مباراة أوزبكستان.

وضمت قائمة اللاعبين في التجمع الحالي في دبي: خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو وخليفة الحمادي وعلاء الدين زهير وساشا ايكوفيتش، وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني وعبدالرحمن صالح وبدر ناصر، ويحيى نادر وعبدالله رمضان ويحيى الغساني وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما وعبدالله حمد ومحمد عبدالباسط وعلي صالح، وماجد حسن ولوان بيريرا وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس وسلطان عادل وجونيور نيداي وكايو كانيدو.

ماجد حسن: سعيد بالعودة إلى صفوف «الأبيض»

قال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ماجد حسن، إنه سعيد بالعودة إلى صفوف المنتخب، بعدما غاب عنه في الفترة الماضية، وأكد أنه يأمل أن يكون إضافة قوية للمنتخب، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين، والعمل على مساعدة المجموعة المميزة من اللاعبين الموجودة حالياً في تجمع «الأبيض».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ارتداء قميص المنتخب شرف كبير، وهو أيضاً هدف لكل لاعب». وأشار ماجد حسن إلى أنه يأمل التأقلم بسرعة مع بقية العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، لاسيما المجموعة التي انضمت حديثاً.

خصيف: كوزمين ليس غريباً عن اللاعبين

أكد حارس مرمى المنتخب، علي خصيف، أن جهودهم مركزة على المباراة المقبلة أمام أوزبكستان للظهور بصورة جيدة، ومن ثم التفكير بعدها في مباراة قيرغيزستان، مؤكداً أن المدرب كوزمين ليس غريباً عن اللاعبين، فهو يعرفهم جيداً بحكم وجوده لسنوات طويلة في الدوري الإماراتي.

وقال خصيف لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن حظوظ المنتخب في التأهل المباشر إلى المونديال: «ندرك كلاعبين صعوبة المهمة أمام منتخب قوي مثل أوزبكستان، لكن حسابات التأهل إلى المونديال لن تسبب لنا أي ضغوط نفسية، لأننا اعتدنا مثل هذه المباريات المهمة».

الظنحاني: وجود مدرب مثل كوزمين يمنحنا حافزاً كبيراً

أكد لاعب المنتخب، خالد الظنحاني، أن وجود مدرب كبير في قيادة المنتخب مثل كوزمين، يمنح اللاعبين حافزاً معنوياً كبيراً خلال المواجهة المرتقبة أمام أوزبكستان، مشيراً إلى أهمية التعامل مع التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، وأنهم في كامل الاستعداد لتقديم الإضافة للمنتخب في المرحلة المقبلة.

وقال الظنحاني في تصريحات إعلامية: «فخور بالوجود في صفوف المنتخب وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة».

وأشار إلى أن روح الانسجام بين جميع اللاعبين ستترجم في أرض الملعب.

كايو لوكاس: جاهزون للمهمة الصعبة

قال لاعب المنتخب الوطني، كايو لوكاس، إنه على الرغم من صعوبة المواجهة المرتقبة للمنتخب مع أوزبكستان، فإن اللاعبين جاهزون تماماً لهذا التحدي الكبير، مؤكداً أنه وزملاءه متحمسون لهذه المباراة.

وأضاف كايو لوكاس لـ«الإمارات اليوم»: «بالتأكيد ندرك أهمية المباراة في مشوار المنتخب نحو التأهل إلى المونديال، لذلك فإننا سنذل قصارى جهدنا بهدف الخروج بنتيجة إيجابية».

وبشأن رسالته للجمهور، أكد كايو لوكاس أهمية الحضور الجماهيري بالنسبة لهم كلاعبين، من أجل مساندة المنتخب في هذه المهمة الصعبة.