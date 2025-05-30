مفاوضات "صعبة" مع رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي (مصدر في صندوق الاستثمارات العامة)

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : يخوض المسؤولون السعوديون مفاوضات "صعبة" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي لكرة القدم، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع، وذلك بعد أيام من تلميح افضل لاعب في العالم خمس مرات عن انتهاء مشواره مع النصر.

وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي)، لفرانس برس إن "هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب" في الدوري السعودي الموسم المقبل.

وأضاف "الخيار الأول (لرونالدو) هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي".

والمح رونالدو الإثنين، مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودية، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشورا غامضا مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".

وكان ابن الأربعين عاما أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

وجاء إعلان رونالدو قبل فترة انتقالات استثنائية تمتد من 1 إلى 10 حزيران/يونيو للسماح للأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم بالتعاقد مع لاعبين.

وصرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الأسبوع الماضي بأن "هناك مناقشات" حول مشاركة النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ البرتغالي في البطولة المستحدثة المقررة في الولايات المتحدة ابتداء من 14 حزيران/يونيو.