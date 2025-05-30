شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر.. والأبيض يبقى بتاريخه وجماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك كيان كبير بجماهيره العظيمة ويبقى الأبيض بتاريخه وجماهيره ولاعبيه، وهم قادرين على الفوز بأى بطولة".

وأضاف: "جماهير الزمالك سيكون لهم دور كبير في نهائي كأس مصر، ويجب على اللاعبين مصالحة جماهير الزمالك بالفوز بكأس مصر أمام بيراميدز".

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد مهمة إدارة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 5 يونيو المقبل، والذي سيجمع فريقي الزمالك وبيراميدز، لطاقم تحكيم مصري بالكامل، وبناءً عليه، سيتولى الخبير التحكيمي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، مهمة اختيار الطاقم التحكيمي المصري الذي سيتولى إدارة المباراة النهائية.

يُعد هذا النهائي المرتقب بمثابة قمة كروية تجمع بين فريقين قدما مستويات مميزة للوصول إلى هذه المرحلة، وقد بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة من الانتصارات الحاسمة التي بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، ثم التفوق على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، وتخطي عقبة سموحة بـ 4-2، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة بعد نتائجه الأخيرة، فقد بدأ مشواره في الكأس بانتصار كبير على المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة، تلاه فوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم إنبي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون رد في مباراة نصف النهائي، ليضرب موعدًا ناريًا مع الزمالك على لقب البطولة.