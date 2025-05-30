شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري: هفضل دايما شايل ذكرياته معايا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، رحيله رسميا عن زعيم الثغر بعد 3 مواسم قضاها داخل جدران النادي عاش خلالها الكثير من الفرح والتعب واللحظات الحلوة والصعبة، معربا عن فخره بأنه كان جزءا من هذا النادي العريق.

وقال المهدي، عبر حسابه على إنستجرام: "بعد 3 سنين قضيتهم في النادي حان وقت الرحيل، سنين شُفت فيهم كتير فرح وتعب ولحظات حلوة وصعبة، بس دايمًا كنت فخور إني جزء من الفريق ده، ‏بشكر كل زميل ليا في الفريق والجهاز الفني والإدارة على كل لحظة".

وأضاف سليمان: "وأكيد شكر خاص للجمهور اللي كان دايمًا سند في الملعب، بشكركم من قلبي و‏هفضل دايمًا شايل ذكريات النادي ده معايا، وهفضل أدعيله بالنجاح في كل خطوة".



المهدي سليمان

وكان مصدر داخل نادي مودرن سبورت، كشف عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد أو ضم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن النادي لم يتعاقد مع المهدي سليمان وأي صفقة سيتم التعاقد معها في الفترة المقبلة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر منصات النادي الرسمية.

ومن ناحية أخرى، تعادل الاتحاد السكندري مع نظيره إنبي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمجموعة تحديد الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025. تقدم فان ديرك للاتحاد السكندري وقبل نهاية المبارة تعادل أحمد العجوز لإنبي من ركلة جزاء.