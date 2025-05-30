شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منتخب 20 سنة يشارك فى ورشة عمل قبل إجراء قرعة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة فى ورشة عمل فور وصوله إلى تشيلي لحضور قرعة كأس العالم، والمقرر أن تقام فى الواحدة صباح غد الجمعة بتوقيت القاهرة، والمقرر إقامته خلال الفترة بين 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة 24 فريقا موزعين على 4 مستويات، على أن يتم توزيعها على 6 مجموعات في كل واحدة منتخب من كل مستوى.

ويضم وفد الجهاز الفني للمنتخب المصري كلا من أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري.

واكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 4 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وتوجه أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب الشباب، وحمادة أنور مدير المنتخب إلى تشيلى، لحضور مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب المحدد لها صباح الجمعة.