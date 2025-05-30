شكرا لقرائتكم خبر عن متى تنطلق بطولة كأس العرب بمشاركة منتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المصرية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، حيث تقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 9 تأهلوا مباشرة وفقًا لتصنيف "فيفا"، وعلى رأسهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما تُستكمل المقاعد السبعة المتبقية عبر التصفيات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وتبدأ مباريات الدور التمهيدي في كأس العرب يوم 22 حتى 26 نوفمبر المقبل، وهي عبارة عن 7 مباريات بين "عمان ضد الصومال" و"البحرين ضد جيبوتي" و"لبنان ضد السودان" و"سوريا ضد جنوب السودان" و"فلسطين ضد ليبيا" و"اليمن ضد جزر القمر" و"الكويت ضد موريتانيا".

وتنضم الفرق الفائزة إلى مجموعاتها في الدور الرئيسي من كأس العرب 2025، بحيث يتم تقسيم 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة، لخوض منافسات الدور ربع النهائي (من مباراة واحدة).

ومن المقرر أن تجرى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العرب 2025 بين قطر والفائز من فلسطين وليبيا يوم 1 ديسمبر المقبل على ملعب لوسيل.

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان الاستعداد المبكر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، حيث طلب المدير الفني تقارير فنية وتحليلية مفصّلة عن منتخبات المجموعة الرابعة التي وقع بها "الفراعنة"، والتي تضم كلاً من: الأردن، الإمارات، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.

وكانت مصر قد قدمت أداءً جيدًا في نسخة 2021 من البطولة، والتي أُقيمت أيضًا في قطر، حيث بلغت نصف النهائي قبل أن تغادر المسابقة بخسارة درامية أمام تونس بهدف عكسي سجله عمرو السولية في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ويضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني في كأس العرب 2025 كلًا من: حلمي طولان مديرًا فنيًا، أحمد حسن مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي ومحمد نور مدربَين عامَّين، إلى جانب عصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.