شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج عن احتفالات بيراميدز بالدوري: البطل الرسمي واحد وهو الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن بطولة الدوري الأخيرة التي حصدها الفريق الأحمر للمرة 45 في تاريخه، تعتبر من أهم البطولات في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال محمد سراج في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون سبورت": "نتمنى ألا يخرج درع الدوري من دولاب البطولات، وهذه البطولة من أصعب وأغلى البطولات، وفي بطولات لها طعم خاص بسبب المشوار الطويل وصعوبة المنافسة والمتغيرات".

وأضاف: "في مباراة بيراميدز بعدما استقبلنا الهدف الأول كان من الصعب أن نخسر المباراة، وأثناء المباراة الأمور تصعبت حتى جاء هدف أحمد رضا ومنحنا التفاؤل".

وواصل: "أثناء وجودنا في الملعب للاحتفال كنا في حالة فرحة كبيرة وبعد ذلك سمعت عن احتفالات بيراميدز ولكن في النهاية البطل الرسمي هو النادي الأهلي، لا يوجد بطلين، هو بطل واحد".

وأكمل: "شعرت بالقلق في مباراة صن داونز بسبب إدارة المباراة التي لم تكن على المستوى، هذا الجيل روحه طيبة وهذا ظهر في هدف إمام عاشور بشباك فاركو بعد تمريرة حسين الشحات، وهذا سر الانتصارات".

واختتم: "رامي ربيعة لاعب مهم وأدى برجولة مع الأهلي والمنتخب في الفترة الماضية، وكان مؤثراً ولكن هذه هي سنة الحياة، ونجد حمدي فتحي يعود أيضاً من جديد للأهلي".