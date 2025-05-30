شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 29 - 5 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، والتي جاء في مقدمتها، كامل أبو علي يعلن في بيان رسمي تراجعه عن الاستقالة من رئاسة النادي المصري، الأهلي يعلن تعيين ريبييرو مديراً فنياً.. والنحاس مدرباً عاماً، والشباب والرياضة تنسق مع نادي بيراميدز الحضور الجماهيري في نهائي أبطال أفريقيا.

كامل أبو علي يعلن في بيان رسمي تراجعه عن الاستقالة من رئاسة النادي المصري

أصدر كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، بيانا رسميا، يعلن من خلاله التراجع عن الاستقالة التي قدمها قبل أيام كن رئاسة النادي لظروف صحية،

الأهلي يعلن تعيين ريبييرو مديراً فنياً.. والنحاس مدرباً عاماً

الاهلى يعلن التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبييرو مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

الشباب والرياضة تنسق مع نادي بيراميدز الحضور الجماهيري في نهائي أبطال أفريقيا

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع نادي بيراميدز وذلك لتسهيل الحضور الجماهيري من الهيئات الشبابية والرياضية لحضور مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جلسة تنسيقية حاسمة بين أحمد دياب وأبو ريدة بحضور حسام حسن قبل اجتماع 2 يونيو

يعقد اليوم الخميس أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، جلسة تنسيقية هامة مع هاني أبو ريدة، عضو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك في مقر اتحاد الكرة.

سيراميكا يفعل بند شراء إسلام عيسى وفخرى لاكاى من بيراميدز

قرر مسئولو نادى سيراميكا، تفعيل بند شراء عقدى إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى وإسلام عيسى من فريق بيراميدز، ليستمر اللاعبان داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل.

الأهلي يوجه الشكر لربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء ويغيبون عن مونديال الأندية

قرر مسئولو النادي الأهلي توجيه الشكر إلى الثلاثي رامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء ، بعد فشل تجديد عقدهم مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري

جهاز منتخب مصر يرحب بمبادرة إمام عاشور ويقبل اعتذاره

رحب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب بإعتذار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ، ومنتخب مصر.