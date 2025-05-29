شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس مستمر فى جهاز ريفيرو بالأهلي ورحيل شوقي ويانكون والان مع تفاصيل الخبر

استقر الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي على بقاء عماد النحاس ضمن الجهاز المعاون له في تدريب الفريق الأحمر في منصب المدرب العام، بعد توليه المهمة بدءا من يوم السبت المقبل.

واستقر ريفيرو على رحيل محمد شوقي وميشيل يانكون وعدم بقائه ضمن الجهاز المعاون له في تدريب الأهلي، بعد الاتفاق مع إدارة النادي.

وتمكن ريفيرو من ضم عدد من المعاونين له في تدريب الأهلي منهم مدرب مساعد ومدرب الحراس ومخطط أحمال ومحلل أداء.