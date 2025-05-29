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عماد النحاس مستمر فى جهاز ريفيرو بالأهلي ورحيل شوقي ويانكون

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عماد النحاس مستمر فى جهاز ريفيرو بالأهلي ورحيل شوقي ويانكون

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 29 مايو 2025 07:17 م

استقر الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي على بقاء عماد النحاس ضمن الجهاز المعاون له في تدريب الفريق الأحمر في منصب المدرب العام، بعد توليه المهمة بدءا من يوم السبت المقبل.

 

واستقر ريفيرو على رحيل محمد شوقي وميشيل يانكون وعدم بقائه ضمن الجهاز المعاون له في تدريب الأهلي، بعد الاتفاق مع إدارة النادي.

 

وتمكن ريفيرو من ضم عدد من المعاونين له في تدريب الأهلي منهم مدرب مساعد ومدرب الحراس ومخطط أحمال ومحلل أداء.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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