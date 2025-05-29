شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يفاضل بين حسام أشرف والجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بين حسام أشرف والتونسي سيف الدين الجزيرى لقيادة هجوم القلعة البيضاء في مباراة فاركو المقرر لها بعد غداً السبت فى الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز.

وسيطر الغموض على موقف ناصر منسى من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو من عدمه في ظل الإصابة التي يعانى منها والتي غيبته عن المباراة الماضية،حيث يعانى من مزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز بالجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى.

ويخضع ناصر منسى لبرنامج تأهيلى مكثف حتى يتم تجهيزه طبيا، خاصة وأن الإصابة بمزق في الخلفية تحتاج إلى أكثر من 3 أسابيع.

ويلتقى الزمالك مع فاركو بعد غد السبت بالجولة التاسعة والختامية من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يمع الفريقين بإستاد القاهرة.