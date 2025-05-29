شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار بالتعاون مع محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

خلال الاجتماع الذي تم بالقاهرة عصر اليوم الخميس وجمع كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، تم الاتفاق على تأسيس شركة النادي المصري للاستثمار وذلك بالتعاون بين النادي المصري ومحافظة بورسعيد.

وستختص الشركة المزمع تأسيسها بإدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد وهو المشروع الذي سيدر عوائد مادية ضخمة توفر المتطلبات المادية المتزايدة للنادي المصري والذي سيسهم كذلك في توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد ، كما ستعود جزءا من عوائده على محافظة بورسعيد أيضًا.

حضر الاجتماع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رجب عبد القادر نائب رئيس النادي، و محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي.

من جهته وجه كامل أبو علي الشكر اللواء محب حبشي على تلبيته لدعوته ، مؤكدًا أن اللواء محب حبشي لا يدخر وسعًا من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للقلعة الخضراء موجها الشكر له ولكافة الجهات المعنية ببورسعيد والتي تبذل جهودا كبيرة لدعم القلعة الخضراء.