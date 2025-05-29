شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبدالملك يمنح لاعبي الحرس من 15 الى 20 يوم راحة بعد انتهاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق حرس الحدود اللاعبين راحة سلبيه من التدريبات لمدة تتراوح من 15 الى 20 يوم عقب أنتهاء مباريات الموسم الحالي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبدالملك من التجهيز مبكرا الى إنطلاق مباريات الموسم المقبل من حيث أعداد في معسكرات وخوض بعض المباريات الودية.

وحصد فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة.

وكان تعرض فريق حرس الحدود أمس للهزيمة أمام المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم على ستاد السويس ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".