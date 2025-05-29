شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار دعمه للمصري بعد تراجع أبو على عن الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، عدوله عن قرار الاستقالة، وذلك عقب اجتماع ودي جمعه بمحافظ بورسعيد، اللواء محب حبشي اليوم.

وجاء اللقاء في أجواء إيجابية، حيث تم مناقشة سبل دعم النادي المصري خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية الاستقرار الإداري والفني لمواصلة مسيرة الفريق في مختلف البطولات.

وخلال الاجتماع ، تم الاتفاق على استكمال العمل في المشروع الاستثماري للنادي المصري، وأكد السيد المحافظ دعمه الكامل لمجلس إدارة النادي، مشددًا على أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مسيرة النادي العريقة، وإسعاد جماهير بورسعيد.

من جانبه، أعرب كامل أبو علي عن تقديره لمحافظ بورسعيد وحرصه الدائم على مصلحة النادي، مؤكداً استجابته لرغبة جماهير المصري والمسؤولين، واستمراره في منصبه رئيسًا للنادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار جهود عودة الاستقرار والروح إلى النادي المصري، وتغليب مصلحة النادي المصري فوق أي اعتبارات، و احترامٱ لرغبات جماهير ومعشوقي النادي المصري