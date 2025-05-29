الامارات | خلدون المبارك: نثق في غوارديولا.. وهو يثق بنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك، عن ثقته في أن الفريق سيعود بقوة للمنافسة على الألقاب الكبرى في الموسم المقبل، بعد موسم 2024-2025 الذي واجه فيه عدة تحديات.

وأجرى خلدون المبارك لقاء حصريًا مع قناة نادي مانشستر سيتي الرسمية، تناول خلالها أداء الفريق خلال الموسم الماضي والتطلعات إلى الموسم المقبل، واستراتيجية النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية، ورحيل كيفن دي برين، بالإضافة إلى الثقة المتبادلة مع بيب غوارديولا.



وتحدث خلدون المبارك عن أداء مانشستر سيتي في الموسم المنتهي وتوقعاته للموسم المقبل، وقال: «أصبح هذا الموسم وراءنا الآن، لكننا سنعود مرة أخری، وسنحرص علی أن نأخذ معنا کل الأمور الإيجابية، والأمور السلبية أيضاً وسنتعلم ونستفيد منها في تطوير أدائنا في الموسم المقبل. ویمكنني أن أؤکد لكم بأن هذا النادي سيبذل كل ما في وسعه للعودة إلی المستوی الذي نعلم جمیعًا أن لدينا القدرة والإصرار على تحقيقه. كل ما أريده الآن هو طي صفحة الموسم الماضي والبدء فورًا بالتركيز على الموسم المقبل. بعد مباراة فولهام الأخيرة، لمست حماس كل اللاعبين وكل من قابلتهم من أعضاء الفريق للعودة في الموسم القادم، فلا أحد يشعر بالرضا عن الطريقة التي أنهينا بها الموسم، والكل متلهف للعودة بمستوى أفضل، وأستطيع أن أرى هذه اللهفة لدى الجميع. وهذا بالضبط هو سبب تفاؤلي وتستطيع أن ترى ذلك جيدًا. سنعود بقوة ومع الكثير من الإیجابیات. لقد أنهیت للتو مکالمتي الهاتفیة مع فیران الذي أمضی یومه کله مع تشیکي وبیبوهوجو. أنهينا مساء أمس مباراتنا الأخيرة. واليوم نواصل العمل. ولم يأخذ أحد أي إجازة بعد».

وفيما یخص بیب غواردیولا، أوضح: «يمكننا اختصار كلامنا عن بيب بكلمة واحدة جوهرية ألا وهي»الثقة «لدينا كل الثقة التي يجب أن تكون متبادلة، وأعتقد أنه یثق بنا، فهو یثق بي وبالمؤسسة وبالنادي ونحن نثق به أیضًا. وهذه الثقة تتيح لك مواصلة الفوز في الأوقات الجيدة. أما في الأوقات الصعبة، فهنا تظهر هذه الثقة الحقيقية. وقد مررنا بکل هذه التقلبات، ووقفنا معًا كفریق واحد في جمیع الأوقات وهذا بالتأكید هو أساس نجاحنا».



وعن إستراتيجية النادي للانتقالات الصيفية، قال: «لقد حددنا بوضوح ودقة من هم أهدافنا وفي أي مراكز، وخيارينا الأول والثاني واضحين للغاية. سنمضي قدماً بسرعة وانسيابية عالية. هدفنا هو تعزيز جاهزية الفريق الجديد لبطولة كأس العالم للأندية».



وفي الحدیث عن کیفن دي بروین، قال خلدون المبارك: «:برأيي هو أفضل لاعب لعب في هذا النادي. وإنجازاته تتحدث عن نفسها، فقد حصد العديد من الانتصارات للنادي كبطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وکؤوس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع الانجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. إنها حصيلة لا تصدق فهى أعلى من إنجازات أى لاعب لعب لهذا النادى على الإطلاق. لم یکن رئیسًا للفریق فحسب، بل کان قائدًا وزمیلاً حقیقًيا لبقیة اللاعبین في الفریق، ولدیه کل ما تتمنی أن یکون علیه أهم لاعب في فریقك. يظهر كيفن تفوقه حقًّا في هذا الفريق وأنا فخور جدا بما أنجزه، وقرار الاستثمار في کیفن وجلبه من فولفسبورغ هو واحد من أفضل القرارات التي اتخذناها حتی الآن. أذكر أن البعض ساورته الشكوك وظنوا بأننا دفعنا له أكثر مما یستحق».

