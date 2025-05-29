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محمد تولو يخطف البرونزية الآسيوية بكوريا 

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  • محمد تولو يخطف البرونزية الآسيوية بكوريا  1/3
  • محمد تولو يخطف البرونزية الآسيوية بكوريا  2/3
  • محمد تولو يخطف البرونزية الآسيوية بكوريا  3/3

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- بواسطة أيمن الوشواش - الخميس - 29 مايو 2025

Thu - 29 May 2025

فالح القثامي - الطائف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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