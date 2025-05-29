إختتام منافسات بطولة منطقة الرياض النسائية للآيكيدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت اليوم الخميس 29 مايو 2025 بطولة منطقة الرياض النسائية للآيكيدو والتي نظمتها اللجنة السعودية الايكيدو على مدى يومين على صالة مركز ابف آند بيوند للفنون القتالية بمدينة الرياض. وتم تتويج اصحاب المركز الأولى في جميع الفئات حيث انتزعت اللاعبه يارا عبد الله السويلمي ذهبية فئة الناشئين وحققت اللاعبة سهاد عبد الله الصمصام الميدالية الفضية وحصلت اللاعبه مريم سبيتان الخمعلي على الميدالية البرونزية. وفي فئة الشباب توجت اللاعبة تسنيم وسيني سعدنا بالميدالية الذهبية وحققت اللاعبة أمل جزاع العنزي الميدالية الفضية وحصلت اللاعبة ريم حسن آل-مطلق على الميدالية البرونزية. وانتزعت اللاعبة آمال سعيد ذهبية منافسات فئة الكبار وحققت اللاعبة جمانة أحمد الميدالية الفضية وحصلت اللاعبة أمجاد عبد الله الربيعان الميدالية البرونزية .

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