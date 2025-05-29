شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود علي ردار سيراميكا والبنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرغب مسئولي أندية سيراميكا والبنك الأهلى من التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب ظهوره بشكل جيد خلال مباريات الفريق الماضية.

وشارك محمود ممدوح صاحب الـ23 عام مع فريق حرس الحدود في 25 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف خلال الموسم الحالي.

وحصد فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة.

وكان تعرض فريق حرس الحدود أمس للهزيمة أمام المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم على ستاد السويس ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".