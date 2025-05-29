شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العيد.. الزمالك يترقب تعديل موعد نهائى الكأس مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك قرار اتحاد الكرة بشأن تعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر له الثامنة مساء يوم 5 يونيو المقبل.

وطلب الزمالك تعديل موعد المباراة بسبب صيام يوم عرفات "وقفة عيد الأضحى" ، لتقام المباراة بعد التاسعة مساء، إلا أن اتحاد الكرة لم يعلن أي قرار في هذا الشأن.

ويسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد مهمة إدارة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 5 يونيو المقبل، والذي سيجمع فريقي الزمالك وبيراميدز، لطاقم تحكيم مصري بالكامل، وبناءً عليه، سيتولى الخبير التحكيمي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، مهمة اختيار الطاقم التحكيمي المصري الذي سيتولى إدارة المباراة النهائية.

وأكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن القرار جاء في ظل عدم تلقي الاتحاد أي طلب رسمي من ناديي الزمالك أو بيراميدز حتى الآن، يفيد برغبتهما في الاستعانة بحكم أجنبي مع تحمل تكاليف ذلك، وهو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات.