شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقبل اعتذار مدير التعاقدات عن عدم استمراره فى منصبه والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار على الإعتذار الذي تقدم به حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي عن عدم الإستمرار فى منصبه وذلك لظروف خاصة به، وتم توجيه الشكر له على الجهد الذي بذله خلال فترة عمله.

وتعادل البنك الأهلي في مباراته الأخيرة بالدوري سلبياً أمام بتروجت، لينهي المسابقة في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويلتقي البنك الأهلي، بنظيره إنبي في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

كان البنك الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت في ربع النهائي بنتيجة، 2-0 في لقاء الذهاب، و1-0 في مباراة العودة.

وتأهل فريق إنبي إلى نصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0، ثم الهزيمة في لقاء العودة بنتيجة 1-0.