شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقرب طارق حامد من العودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من عدم التوافق بين مجلس ادارة الزمالك، بشأن صفقة عودة طارق حامد لاعب ضمك السعودى، مرة أخرى إلى الفريق الأبيض في الصيف، والذى انتهى تعاقده مع ضمك بنهاية الموسم، واقترب من العودة إلى مصر.

ويرجع سبب عدم الاتفاق على الصفقة داخل مجلس الزمالك هو انقسام بين مؤيد ومعارض لعودة طارق حامد مرة أخرى للفريق، فهناك من يرى أن اللاعب كبير في السن حيث يبلغ 37 عاما، ولن يكون قادر على المساهمة مع الفريق فى المنافسة على البطولات.

على الجانب الاخر البعض يرى أن طارق حامد مازال أمامه الكثير ليقدمه إلى المستطيل الأخضر، واستشهد هذا الرأي بمستوى عبد الله السعيد لاعب الفريق ، والذى يفصله أيام عن عامه الأربعين، حيث يٌعد من أفضل لاعبى الزمالك في الوقت الحالي، بالإضافة إلى لياقته البدنية ومستواه الفني اللافت.

من المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا، على أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين لجنة التخطيط بالزمالك واللاعب، لحسم الموقف النهائى من عودة اللاعب إلى القلعة البيضاء، خاصة فى ظل وجود رغبة من الطرفين فى اتمام الصفقة.

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل التفاوض مع عبد الله السعيد لبعد مباراة الفريق أمام بيراميدز، والمقرر لها 5 يونيو المقبل بنهائى كأس مصر.

وجاء استقرار الزمالك على تأجيل التفاوض مع عبد الله السعيد فى ظل أهمية نهائي الكأس حتى يخرج الفريق من الموسم متوج ببطولة، خاصة بعدما ودع بطولتى الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، وضياع المنافسة على لقب الدورى أيضا.