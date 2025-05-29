شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب هيئة قناة السويس يستضيف بطولة الهوكي الدولية الودية يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

إستقر مسئولو اتحاد الهوكي برئاسة أشرف فرحات علي إقامة البطولة الودية الدولية بمشاركة 3 منتخبات، خلال الفترة من 4 وحتى 10 يوليو المقبل علي ملعب هيئة قناة السويس ، استعدادا لمشاركة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات وهي كرواتيا وعمان بالإضافة لمنتخب مصر، على أن تقام المباريات في الإسماعيلية.

ويستعد اتحاد الهوكي لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 23 وحتى 30 أغسطس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم للكبار يوليو 2026، بتنظيم مشترك بين هولندا وبلجيكا.

ومن جانبه قال أشرف فرحات رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي وعضو اللجنة الأولمبية، أن البطولة تأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها شهر أغسطس المقبل بمصر.