شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين محافظ بورسعيد وكامل أبو علي لإنهاء أزمة المصري والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، عن جلسة مرتقبة خلال الساعات المقبلة، تجمع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وكامل أبو علي رئيس النادي المصري المستقيل مؤخراً من منصبه، وذلك لتصفية الأجواء تمهيداً لعودة أبو علي عن قراره السابق.

وقدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى جماهير النادي المصري ومجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم على المركز الرابع في ختام منافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2024/2025.

وأشاد المحافظ بالروح القتالية والأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المصري على مدار الموسم، مؤكدًا أن الفريق استطاع أن يثبت جدارته بين الكبار، ويؤكد مكانته كأحد الأندية العريقة في الكرة المصرية.

كما أعرب اللواء محب حبشي عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري، مثمنًا دورهم في دعم الفريق وتحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد جماهير بورسعيد الوفية.

وأكد المحافظ على استمرار دعم المحافظة للنادي المصري فى مسيرته الرياضية متمنيا له مزيدا من النجاحات فى المواسم المقبلة والمشاركات الافريقية والمنافسة على المراكز المتقدمة .