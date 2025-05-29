شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد شكري والإعلان قريباً والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد سلسلة من المفاوضات املكثفة بين الناديين.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع سيراميكا على قيمة الصفقة والتي قد تصل إلى 25 أو 30 مليون جنيه، وقد تشهد إعارة أحد اللاعبين من القلعة الحمراء إلى سيراميكا، على أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة بعد انتهاء مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي لصالحه بعد الفوز على فاركو في المباراة الختامية بسداسية نظيفة.

وحصل ثلاثي الأهلي، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي والمالي آليو ديانج على تأشيرة أمريكا خلال الساعات الماضية بعدما تأخر حصولهم عليها رفقة باقي لاعبي الفريق.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل ووصل اللاعب للقاهرة مساء الأثنين الماضي، بعد إنتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي، كما ضم الأهلي حمدي فتحي على سبيل الإعارة من نادي الوكرة القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية فقط ، فيما عاد ديانج بعد إنتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسماً.

ومن المقرر أن يطير اللاعبين الثلاثة ضمن بعثة الأهلي يومي 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستعد لها الأهلي بمباراة ودية يوم 8 الشهر المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي بولاية ميامي ، ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.