الامارات | طاقم تحكيم أسترالي يدير مباراة الإمارات وأوزبكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أسترالي لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب أوزبكستان المقررة يوم الخامس من يونيو المقبل في استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويضم الطاقم إيفان شوان حكم ساحة، بجانب الحكمين المساعدين جورج لاكرنديس وغولدريك أوين، وباريرو جوناتان حكما رابعاً، وألكسيندر كينغ حكم فيديو، وكاثريني مارغارت حكم فيديو مساعد، ولي شوان من كوريا الجنوبية مراقباً للمباراة.

الجدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.