الامارات | «الأولمبي» يواجه إيران وغوام وهونغ كونغ في تصفيات كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم التي سحبت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الإمارات الأولمبي ضمن المجموعة التاسعة التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وغوام وهونغ كونغ، وستقام هذه التصفيات خلال الفترة من الأول حتى التاسع مع سبتمبر المقبل، علما أن البطولة ستقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير المقبل.

ويعد الأبيض الأولمبي هو الرافد الأساسي للمنتخب الوطني الأول، ويسعى إلى الظهور المشرف في التصفيات وحصد بطاقة التأهل إلى نهائيات البطولة.

وكان أفضل إنجاز حققه المنتخب الأولمبي هو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن عام 2012 بقيادة المدرب الوطني مهدي علي.

ووفقا لنظام البطولة فقد تم توزيع المنتخبات الـ 44 المشاركة في التصفيات إلى 11 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس آسيا مباشرة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، بجانب المنتخب السعودي الذي تأهل إلى النهائيات باعتباره المضيف وحامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022.