موتو جي بي: بطل العالم مارتين يريد الرحيل عن أبريليا نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - باريس : كشف بطل العالم الإسباني خورخي مارتين الخميس عن نيته الرحيل عن أبريليا في نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي"، مستندا إلى بند في عقده يسمح له بمغادرة الفريق الإيطالي بشروط معينة.

وتوج الإسباني باللقب العالمي العام الماضي على متن دراجة دوكاتي لفريق ساتيلايت براماك وبات بذلك أول من يحرز اللقب لصالح فريق مستقل، لكنه قرر الرحيل بعدما وجد نفسه خارج خطط الشركة المصنعة الأم التي فضلت عليه بطل العالم السابق الإسباني مارك ماركيس ولم تقم بترقيته إلى فريق المصنع.

وغاب الإسباني عن الجولات الثلاث الأولى للموسم بسبب حادثين تعرض لهما خلال تجارب ما قبل الموسم، ثم تعرض لحادث جديد في سباقه الأول بعد العودة على حلبة لوسيل القطرية ما أدى إلى غيابه عن الجولات الثلاث التالية.

وكشف الإسباني أن العقد الذي يربطه بأبريليا يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم إذ أنهى الجولة السادسة من البطولة والتي أقيمت على حلبة لومان الفرنسية، وهو خارج دائرة المنافسة على اللقب.

وبالفعل وبعد سبع جولات، يبقى ابن الـ27 عاما في المركز الأخير من دون أي نقطة في رصيده، مقابل 196 نقطة لمواطنه ماركس ماركيس المتصدر.

لكن الصانع الإيطالي أبريليا يرفض نظرية مارتين ويرى أن عقد العامين الذي يربطه بالدراج الإسباني ما زال ساري المفعول، لأن فقدانه الأمل في المنافسة على اللقب سببه تعرضه للإصابات وليس بسبب نتائجه على الحلبة، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

ورد مارتين ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي قدم فيه تفسيرا لموقفه، قائلا "لم أخل بأي بند من العقد. حين وقعته، اتفقت مع أبريليا على أنه إذا لم تتحقق شروطا معينة، فسأحتفظ بحقي في تقرير مستقبلي لعام 2026. هذا الشرط كان أساسيا بالنسبة لي لقبول العرض في ذلك الوقت".

وأضاف "نظرا لأن العقد يُحتم اتخاذ القرار بحلول موعد محدد، فقد قررت تفعيل حقي في الرحيل عن الفريق لموسم 2026. لطالما تصرفت باحترام ووضوح وهدف وحيد: أن أتحكم بمستقبلي كمحترف".