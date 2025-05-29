شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهداف.. إمام عاشور يترقب مشاركة ناصر منسى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب إمام عاشور لاعب فريق النادى الأهلى، موقف ناصر منسى لاعب فريق الزمالك من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة من عدمه، والمقرر لها السبت أمام فاركو ببطولة دورى نايل.

وينتظر عاشور مشاركة ناصر منسى في ظل غموض موقف لاعب الزمالك بسبب الإصابة التي يعانى منها، وهى عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، حتى يتحدد بناء على ذلك هداف بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، في ظل ارتفاع رصيد إمام عاشور إلى 13 هدف مع فريقه، مقابل 11 هدف لناصر منسى، ويحتاج منسى لاعب الزمالك لتسجيل هدفين لتقاسم اللقب مع إمام عاشور، بينما يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف حتى ينفرد بصدارة لقب الهدافين خلال الموسم.

ويخضع ناصر منسى لبرنامج تأهيلى مكثف حتى يتم تجهيزه طبيا، خاصة وأن الإصابة بمزق في الخلفية تحتاج إلى أكثر من 3 أسابيع، ليعود للمشاركة بشكل طبيعى.