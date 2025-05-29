شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة فاركو فصل الختام في رحلة ميشيل يانكون مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

انتهت علاقة النادي الأهلي مع البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأحمر، عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري بعد مباراة فاركو أمس في ختام مشواره بالدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بسداسية نظيفة.

ومن المقرر أن يرحل يانكون عن تدريب حراسة مرمى الأهلي بعد استقرار الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد على استقدام مدرب حراس مرمى أجنبي جديد ضمن جهازه المعاون.

ويتواجد يانكون في جهاز الأهلي منذ 6 سنوات وتحديد عند قدومه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، ومنذ ذلك الوقت مستمر مع الأهلي.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، محمد عز الدين ، أحمد عوض ، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، أحمد البحراوي ، بابا كار ، محمود عماد ، جابر كامل ، زهير المترجي وياسين مرعي.