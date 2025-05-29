شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تنسيقية حاسمة بين أحمد دياب وأبو ريدة بحضور حسام حسن قبل اجتماع 2 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الخميس أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، جلسة تنسيقية هامة مع هاني أبو ريدة، عضو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك في مقر اتحاد الكرة.

تأتي هذه الجلسة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بالتزامات المنتخب الوطني خلال الموسم الجديد وترتيبات الموسم الجديد، وتهدف إلى بحث وتحديد المواعيد الخاصة بالتجمعات القادمة للمنتخب، بالإضافة إلى الاتفاق على جدول العمل الفني والإداري.

كما تُعد هذه الخطوة تمهيدًا للاجتماع المرتقب يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، والذي من المنتظر أن يضع التصور النهائي لخطة المنتخب في الفترة القادمة، خاصة قبل استئناف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

يُذكر أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة كان قد قرر في وقت سابق تأجيل الاجتماع الذي كان مزمعًا عقده بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم 20 مايو إلى يوم 2 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بحضور الأندية ومجلس إدارة الرابطة.

جاء هذا التأجيل في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من قرارات تخص إلغاء الهبوط وتحديد موعد بداية ونهاية الموسم القادم، وغيرها من القرارات التي تحتاج إلى تنسيق نهائي قبل اجتماع الثاني من يونيو.