شكرا لقرائتكم خبر عن جون إدوارد يطلب الصلاحيات الكاملة لإدارة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصل الزمالك للإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد ليتولى منصب المدير الرياضى، على أن يكون مسئولا عن إدارة الكرة والتعاقدات بالنادى، على أن يتولى مهمته مع الأبيض بنهاية الموسم ، و بالتحديد بعد نهائي كأس مصر.

وعلم الخليج 365 أن إدوارد طلب من الزمالك منحه الصلاحيات الكاملة لإدارة الملف، دون تدخل في اختصاصاته حتى يقوم بالمهمة المطلوبة منه.

واتفق الزمالك مع إدوارد على تولى ملف المدير الرياضى ويتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل، حتى يتم الإعلان عن توليه المهمة رسميا، على أن يكون ذلك بعد نهائي كأس مصر.

وتم اختيار ادوارد في ظل خبرته في هذا الملف، حيث يتولى منصب المشرف العام على فريق فاركو.