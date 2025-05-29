شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح: فتح القيد مسألة وقت وانتظروا تدعيمات قوية في الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أن النادى في طريقه لحل أزمة إيقاف القيد والتعاقد مع صفقات قوية لتدعيم صفوف الدراويش في الموسم المقبل.

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة: "النادى في طريقه لفتح القيد وإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة على النادى من أجل بناء فريق قوى للدراويش في الموسم المقبل".

وأضاف عضو مجلس الإسماعيلى: "سيتم تدعيم الفريق بلاعبين ذو خبرة بجانب اللاعبين المتميزين من المتواجدين حاليا وضم لاعبين أفارقة على مستوى عالى من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعى".

وتابع: "سيتم تقييم اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع الإسماعيلى بنهاية هذا الموسم، وسيتم التجديد للاعبين المهمين منهم وتوجيه الشكر لبعض اللاعبين الذين لا نحتاجهم في الموسم المقبل".

وعن مصير الجهاز الفني، قال: "ننتظر نهاية الموسم من أجل حسم موقف الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر مصطفى سواء بالاستمرار أو بالبقاء، ومدى تطور اللاعبين ومستوى الفريق خلال المباريات التي لعبها للوصول إلى القرار المناسب والأفضل للفريق".