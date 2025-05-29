شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الإعلان.. كل ما تريد معرفته عن الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو النادى الأهلى، للإعلان عن تولى الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بايرتس، القيادة الفنية للنادى الأهلى ليبدأ مهمته مع المارد الأحمر بشكل رسمي.

وتوج النادى الأهلى بلقب الدورى للمرة 45 في تاريخه بعد الفوز الكبير على فاركو بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى في الجولة الثامنة من مرحلة حسم اللقب بالدورى.

وقبل الإعلان عن التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو مدربا للأهلى نستعرض أبرز المعلومات عن المدرب الإسبانى..

1- وُلد لويس خوسيه ريفيرو في 15 سبتمبر 1977 في مدينة فيجو، إسبانيا

2- يُعد ريفيرو من أبرز المدربين فى الكرة الجنوب أفريقية مؤخرًا، بعدما قاد أورلاندو لتحقيق لقب الكأس مرتين متتاليتين، إلى جانب تتويجه بكأس الرابطة الموسم الماضي.

3- واجه ريفيرو النادي الأهلي فى مباراتين خلال الموسم الجاري ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال دور ال يقود الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد لفريق الأهلي أول مران للفريق الأحمر بدءا من السبت المقبل، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التتويج بلقب الدوري أمس الأربعاء بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره بالمسابقة.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية اليوم الخميس وغدا الجمعة بعد التتويج بالدوري، على أن يبدأ الفريق التحضير للمشاركة في كأس العالم للأندية بدءا من يوم السبت المقبل مجموعات؛ حيث تعادل فى مباراة وفاز فى أخرى على استاد القاهرة بنتيجة 2-1.

4- خسر أورلاندو لقب الدوري الجنوب أفريقي وكأس جنوب أفريقيا خلال الموسم الجاري مع المدرب الإسباني.

5- ريفيرو، البالغ من العمر 48 عامًا، يتميز بأسلوب لعب هجومي وتنظيم دفاعي مميز، ما يجعله هدفًا محتملًا للفرق الساعية للمنافسة في دوري أبطال أفريقيا.

6- يعمل ريفيرو فى فريق أورلاندو بايرتس، منذ يوليو 2022 قبل أن يرحل خلال الموسم الجاري.

7- خاض ريفيرو - 47 عامًا - 130 مباراة رفقة أورلاندو بايرتس، حيث فاز في 81 وتعادل في 22، وخسر 27 مباراة.

8- وصل ريفيرو إلى جنوب أفريقيا ولم يكن شخصا معروفا على الإطلاق، لدرجة أن بعض مشجعي أورلاندو بايرتس هاجموا مجلس الإدارة بسبب التعاقد مع مدرب مغمور حيث اعتبروها صفقة "محفوفة بالمخاطر" بسبب خبراته المحدودة كمدرب للفريق الأول.

9- لكن تحدى المدرب صاحب الـ48 عاما الكل وحقق إنجازا غير مسبوق لنادي أورلاندو بايرتس، إذ قاد فريقه للتتويج بـ3 نسخ من بطولة "إم تي إن 8"، ليكون أول فريق يفوز باللقب 3 مرات متتالية فى التاريخ.

10- لم تعد بطولة "إم تي إن 8" هي الوحيد التي يسيطر عليها أورلاندو بايرتس، حيث فاز أيضا بكل نسخ كأس نيدبانك (هي بطولة خروج المغلوب الرئيسية) التي أقيمت منذ تولي ريفيرو المهمة الفنية.

11- في المجموع، حصد خوسيه ريفيرو الملقب بـ"البروفيسور" 5 ألقاب فى أكثر من عامين كمدرب في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، قاد الفريق للتأهل إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وهو ما لم يحققه أورلاندو منذ عام 2019، ليرفع رصيد بطولاته إلى 8 ألقاب.

12- رغم كل النجاحات التي حققها ريفيرو مع أورلاندو بايرتس إلا أنه فشل فى بطولة الدوري الجنوب أفريقي، والتى يحتكرها فريق صن داونز منذ 8 سنوات، إذ كانت أخر مرة خسر فيها صن داونز بطولة الدوري كان فى موسم 2016-2017 عندما فاز بها فريق بيدفيست

13- يعتمد ريفيرو على تشكيل 4-2-3-1، ويتميز بأسلوب يجمع بين الانضباط التكتيكي الأوروبي والمهارات الفردية للاعبين الأفارقة.

14- عدد المباريات لخوسيه ريفيرو: 232 مباراة.. عدد الانتصارات: 137 مباراة.. نسبة الفوز: حوالي 59%.. متوسط النقاط لكل مباراة: 1.92 نقطة.