شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحصل على 5 ملايين جنيه بعد تنظيم ورشة تطوير الأندية بإشراف فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اتحاد الكرة المصري على 100 ألف دولار ما يعادل 5 ملايين جنيه بعد استضافة ورشة عمل النسخة الأفريقية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتراف وتطوير إدارة الأندية.

انطلقت صباح الثلاثاء الماضي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ورشة عمل النسخة الأفريقية من برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتراف وتطوير إدارة الأندية.

وتأتي ورشة عمل تطوير الأندية في إطار التعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "FIFA"، للنهوض بمهارات الأندية المصرية والمساهمة في تطوير كوادرها وفقا للمعايير الدولية وتمكينهم من الاضطلاع بمهمة نشر الاحتراف.

تستمر ورشة العمل لمدة يومين، وتقدم أعمال الورشة أبيجيل هيليمايكل مدير تطوير كرة القدم بـ"فيفا" لشمال وشرق أفريقيا، ويحاضر خلالها لوران كوليت المدير الإداري السابق لنادي مارسيليا الفرنسي وبيدرو كوريا المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.