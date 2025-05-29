شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلي في تدعيم خط الدفاع قبل كأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع عدد من الأندية المحلية، من أجل ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الخط الخلفي للفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط الدفاع في ظل النقص العددي في صفوف الفريق والمشاكل الدفاعية التي يواجهها الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، بخلاف رحيل رامي ربيعة بعد نهاية عقده، ووجود رغبة في رحيل خالد عبد الفتاح عن الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي.

من أبرز الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع الأهلي؟

يوجد أكثر من اسم داخل الدوري المصري مثل أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة ومحمود الجزار لاعب البنك الأهلي وياسين مرعي لاعب فاركو، ومن خارج الدوري المصري يوجد عمر فايد وإياد العسقلاني والجزائري زين الدين بلعيد.

وهل يضم الأهلي مدافع أجنبي في الصيف الحالي؟

من المتوقع أن يضم الأهلي مدافع أجنبي جديد شريطة أن يتم تعديل لائحة اتحاد الكرة وزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري إلى 6 لاعبين فوق السن بدلا من 5 لاعبين، ووقتها قد يضم الأهلي زين الدين بلعيد، خصوصا وأنه ينال قبول لدى إدارة القلكرة بالقلعة الحمراء.

وما موقف لاعبي الدوري المصري؟

رغم أن الاهلى كان قريبا للغاية من ضم عمرو الجزار بعد الاتفاق مع المحلة على كل الأمور المالية، ولكنه طلب تأجيل حسم الموقف بعد ظهور أسماء جديدة لتدعيم صفوفه، مثل أحمد رمضان بيكهام ومحمود الجزار، بخلاف وجود ياسين مرعي في الصورة.

كم مدافع يحتاجه الأهلي في الصيف؟

الأهلي يرغب في ضم ثنائي في قلب الدفاع ويفاضل في الوقت الحالي بين اختيار اثنين من الثلاثي محمود الجزار وبيكهام وياسين مرعي.

وما موقف باقي اللاعبين من الانضمام للأهلي؟

الأهلي يفكر في ضم بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية الشراء، ويتفاوض مع البنك الأهلي لشراء محمود الجزار، فيما قد يتجه إلى ياسين مرعي حال عدم نجاحه في حسم صفقتي جزار البنك وبيكهام.