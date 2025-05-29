لحظة مثيرة.. ماذا حدث في ليلة التتويج من إمام عاشور !

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت احتفالات تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 لحظة مثيرة عندما تحدى إمام عاشور، نجم وسط الفريق، رجال الأمن في ملعب القاهرة الدولي أثناء الاحتفال بلقب الدوري.

وأحرز الأهلي لقب الدوري للمرة 45 في تاريخه بعد فوزه الساحق 6-0 على فريق فاركو، في مباراة تألق فيها عاشور وسجل الهدف السادس. وبلغ عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم 13 هدفًا، متصدرًا قائمة هدافي المسابقة.

وفي مشهد لافت، ظهر إمام عاشور في مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" وهو يحمل ابنته متجهًا نحو أرض الملعب، لكن رجال الأمن حاولوا منعه من دخول الطفلة للملعب. غير أن عاشور لم يتردد وفتح الباب بالقوة، ثم حمل ابنته على كتفيه وتوجه إلى أرض الملعب وسط فرحة الجماهير.

يُذكر أن عاشور حقق لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الرابعة في مسيرته، حيث سبق له التتويج مع الزمالك في 2021 و2022، ومع الأهلي في 2024 و2025. هذا الموسم، شارك في 37 مباراة مع الأهلي سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى.