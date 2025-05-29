شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفعل بند شراء إسلام عيسى وفخرى لاكاى من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى سيراميكا، تفعيل بند شراء عقدى إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى وإسلام عيسى من فريق بيراميدز، ليستمر اللاعبان داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وجاء قرر مسئولي سيراميكا بناء على طلب على ماهر المدير الفني للفريق ،الذى أشاد بمستوى الثنائى وما يقدمانه خلال مباريات الفريق هذا الموسم، ليطلب استمرارهما داخل صفوف الفريق.

أرقام لاكاى وإسلام عيسى

وقدما فخرى لاكاى وإسلام عيسى موسما مميزا مع سيراميكا، حيث نجح فخرى لاكاى في المساهمة في 11 هدفا، سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف خلال 27 مباراة خاضها حتى الآن مع سيراميكا في جميع المسابقات في هذا الموسم.

في المقابل، ساهم إسلام عيسى في 13 هدفا هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف خلال 30 مباراة خاضها حتى الآن مع سيراميكا في جميع المسابقات في هذا الموسم.

وأغلق فريق سيراميكا ملف الدورى الذى أنهى الفريق مشواره بالسقوط أمام بيراميدز بخماسية، وبدأ الاستعداد لمواجهتى نصف نهائى كأس عاصمة مصر أمام الإسماعيلى.