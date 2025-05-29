شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن لائحة الفريق هي التي يتم اتباعها في كل ما يخص الفريق، خاصة في مبدأ الثواب والعقاب.

وأضاف المصدر فى تصريحات لليوم السابع أن الطرد الذى تعرض له مصطفى شلبى لاعب الفريق خلال مباراة الأبيض أمام بتروجت، يتم التعامل مع الموقف وفقا للائحة، فأى لاعب بالفريق يتعرض إلى انذار أو طرد يطبق عليه عقوبة طبقا للائحة المالية للفريق، وهو ما سيحدث مع شلبى.

وتعرض مصطفى شلبى إلى الطرد خلال مباراة الزمالك أمام بتروجت بالجولة الثامنة من مرحلة الجسم ببطولة الدورى والتي جمعت الفريقين الأسبوع الماضى، وهو ما يعنى غيابه عن المباراة المقبلة أمام فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو بعد غد السبت بالجولة التاسعة والختامية من بطولة الدورى، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة.