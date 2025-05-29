شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية عن ياسر إبراهيم: رجل واحد بإمكانه تغيير المسار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت صفحة رابطة الأندية المحترفة بما قدمه ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى، خلال رحلة تتويج المارد الأحمر باللقب رقم 45 في تاريخه بالدورى "دورى nile" بعد حسم اللقب مساء الأربعاء، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك": فيديو لأبرز تدخلات ياسر إبراهيم التي أنقذت فريقه من أهداف محققة بالإضافة إلى مساهماته التهديفية، معلقا عليها : "رجل واحد بإمكانه تغيير المسار.. ياسر إبراهيم كان حاسمًا في صراع الأمتار الأخيرة".

توّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف في الجولة ذاتها.