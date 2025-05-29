شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى بنهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى ثالث مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة 2024-2025، حيث يقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5 .

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى بنهائى دورى السلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

نتيجة أول جولتين بنهائى دورى السلة

وتشير نتيجة السلسلة إلى التعادل بنتيجة 1-1، حيث أنهى الاتحاد السكندري المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83-73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76.

موعد المباريات المقبلة بنهائى دورى السلة

تقام المباراة الرابعة،بين الأهلى والاتحاد يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما تقام المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الأحد الموافق 1 يونيو المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3-1، في نصف النهائي الآخر.