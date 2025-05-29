شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق ينتظر قرار مجلس المصري لحسم مصيره مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، قراراً من مجلس إدارة النادي لحسم مصيره مع النادي بعد تولى مهمة تدريب الفريق قبل نهاية الدوري بجولتين خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان والذي رحل بعد تراجع نتائج الفريق البورسعيدي.

ونجح ميمي عبد الرازق في قيادة المصري لاستعادة الانتصارات في آخر جولتين بالدوري، بعدما فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلي على حرس الحدود في الجولة الأخيرة بثنائية نظيفة.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

من ناحية أخرى، أعلن التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي المصري، انتهاء رحلته مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع النادي دون تجديد، عقب خوض الجولة الأخيرة بالدوري أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز أبناء المدينة الباسلة بثنائية نظيفة.

وكتب فخر الدين بن يوسف عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أود أن أعبر عن خالص امتناني وتقديري لهذا الكيان الكبير، الذي منحني الثقة والدعم طوال فترة تواجدي ضمن صفوفه".