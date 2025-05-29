شكرا لقرائتكم خبر عن دموع معلول واحتفال الدون.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت احتفالية الأهلي بلقب الدوري أمس الأربعاء، بعد التتويج بالدرع رقم 45 عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشوار الفريق الأحمر باللقب، العديد من اللحظات السعيدة والأخرى المؤثرة، بعد تتويج الفريق الأحمر لموسم شاق ببطولة صعبة.

لم يتمالك علي معلول نفسه في آخر مباراة له مع الأهلي بالقاهرة قبل أن يرحل عن الفريق الأحمر بعد نهاية الموسم الحالي وعقب المشاركة في كأس العالم، ودخل في نوبة بكاء شديدة وظهر متأثرا بوداع الجماهير.

وظهر أكرم توفيق في حالة حزن شديدة ودخل في نوبة بكاء بعد فوز الأهلي بلقب الدوري في وداعه للفريق الأحمر بعدما قرر الانتتقال إلى نادي الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل.

فيما حرص محمد مجدي أفشة على الاحتفال بالدرع على طريقته المعتادة في تقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقام باحتفالية الدون وسط الجماهير التي تتابعه.

وتفاعل عمر كمال في وصلة رقص مع كتاليا ابنة إمام عاشور على هامش الاحتفال بدرع الدوري.

وفي لحظة جديدة مؤثرة دخل علي معلول في لحظة تأثر مع قرب رحلته على الوداع ودخل في نوبة بكاء واحتضن أكرم توفيق الذي سيرحل هو الآخر عن قلعة الجزيرة.

كما احتفل وسام أبو علي وأشرف بن شرقي بشكل جنوني مع الجماهير واعتلوا السور الحديد لمشاركة الجمهور في الاحتفال بلقب الدوري.

وخطفت كتاليا نجلة إمام عاشور لاعب الأهلي الأجواء في احتفالية الفريق الأحمر بتتويجه بالدوري المصري رقم 45، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة.

فيما حرص وسام أبو علي على إهداء قميصه الذي خاض به مباراة فاركو أمس وسجل به "سوبر هاتريك" خلال المباراة إلى عماد متعب نجم هجوم الأهلي السابق، باعتباره قدوته ومثله الأعلى.