شكرا لقرائتكم خبر عن موقف توني بوليس مع الزمالك بعد الاستقرار على تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر أن الويلزي توني بوليس، المتواجد حالياً في القاهرة لم يوقع عقود أي منصب بنادى الزمالك، خاصة بعد الأنباء التي تدوالت خلال الأيام الماضية بشأن توليه منصب المدير الرياضي بترشيح من أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط.

وأكد مصدر بـ الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن مسئولي النادى استقروا على تولى جون إدوارد منصب المدير الرياضى بالنادى، على أن يبدأ مهمته مع الأبيض بنهاية الموسم،لافتاً إلى أنه تم اختياره بناء على خبرته في هذا الملف،حيث يتولى منصب المشرف العام على فريق فاركو.

وأوضح المصدر أن مسئولي نادى الزمالك يفكرون في الوقت الحالي في تعيين،بوليس مديراً تقنياً تتلخض مهمته في الإشراف على قطاعات الناشئين وتقديم تصوراً كاملاً للإدارة عن هذا الملف وكيفية تطويره والاستفادة منه.

ويتولى عبد الواحد السيد نائب المشرف على قطاع الناشئين بالزمالك، مهمة الإشراف على القطاع بعد اعتذار حسين السيد عضو المجلس عن الملف خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يتولى السيد الإشراف على قطاع الناشئين بشكل مؤقت بعد استقرار مجلس إدارة الزمالك على إعادة هيكلة قطاع الكرة، بعد أن تقدمت لجنة التخطيط بمذكرة تطلب رحيل الثنائي بدر حامد وعبد الواحد السيد تحديدا لتوفير النفقات لتطوير القطاع والتعاقد مع طبيب تغذية لقطاعات الناشئين ومحللين آداء لتطوير مستوى وآداء اللاعبين الصغار.