رونالدو باقٍ في السعودية.. وصندوق الاستثمارات يوضح الخيارات

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أوضح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الجهة المالكة لعدد من الأندية السعودية، مصير مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عقده الحالي.

وينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر في يونيو المقبل، ومع اقتراب هذا الموعد تتزايد التكهنات حول مصير النجم البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما بين تجديد تعاقده مع "العالمي" أو الانتقال إلى ناد سعودي آخر، أو حتى مغادرة الدوري السعودي نحو وجهة جديدة خارج المملكة.

ولكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حسم أخيرا الجدل حول مستقبل رونالدو، حيث قال مصدر مسؤول من الصندوق لموقع "365scores": "عرض الصندوق على رونالدو في البداية تمديد عقده مع النصر، مقابل الموافقة على كافة الشروط التي وضعها اللاعب".

وأضاف المصدر: "الاقتراح الثاني الذي قدمه الصندوق لرونالدو هو انتقاله إلى نادي الهلال، حيث تم عرض مشروع كبير عليه مقابل التوقيع مع الفريق، على أن يكون الانتقال نهائيا وليس لفترة بطولة كأس العالم للأندية فقط".

وتابع المصدر: "العروض التي وصلت إلى رونالدو في الفترة الأخيرة غير مجدية، سواء من الناحية المالية أو من حيث المشروع الرياضي، ولذلك، فإن رونالدو لن يغادر المملكة العربية السعودية هذا الصيف".

وشدد المصدر: "أسرة كريستيانو رونالدو سعيدة بالتواجد في المملكة، وهناك ضغوط من العائلة على اللاعب للاستمرار، بعد الفترة الرائعة التي قضوها مع الشعب السعودي".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "رونالدو يحلم بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، كتحد جديد، ولذلك يظل خيار الانتقال إلى الهلال مطروحا خلال هذه الفترة".

ومن المقرر أن تجري مباريات نهائيات بطولة كأس العالم للأندية 2025، في أول نسخة موسعة بمشاركة 32 ناديا خلال الفترة ما بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

ووضعت قرعة البطولة، الهلال في المجموعة الثامنة بجانب ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وقد يواجه رونالدو فريقه السابق ريال مدريد في حال قرر الانتقال إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق لرونالدو التألق في صفوف ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، وأصبح الهداف التاريخي للفريق، مما يجعل أي مواجهة مستقبلية بينهما محملة بالمشاعر والذكريات.