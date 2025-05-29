شكرا لقرائتكم خبر عن خفة دم "كتاليا عاشور" تخطف الأجواء في ليلة تتويج الأهلي بالدرع الـ45.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

خطفت كتاليا نجلة إمام عاشور لاعب الأهلي الأجواء في احتفالية الفريق الأحمر بتتويجه بالدوري المصري رقم 45، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد القاهرة.

ونشرت صفحة قناة أون سبورت فيديو لإبنة إمام عاشور تتوسط مجموعة من لاعبي الأهلي، وهم والدها وعمر كمال وياسر إبراهيم ومصطفى العش وخالد عبد الفتاح، وتشارك الاحتفال ةالتصفيق بخفة دم وبراءة تخطف القلب.

وحرص إمام عاشور على اصطحاب كتاليا من بداية الاحتفال بلقب الدوري المصري بعد فوز الأهلي باللقب والتي شهدت توقيع عاشور على الهدف السادس خلال المباراة.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، محمد عز الدين ، أحمد عوض ، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، أحمد البحراوي ، بابا كار ، محمود عماد ، جابر كامل ، زهير المترجي وياسين مرعي.