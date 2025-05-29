شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمال يواصل حراسة مرمى الإسماعيلى ضد غزل المحلة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الدفع بعبد الله جمال فى حراسة الدراويش أمام غزل المحلة، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى.

ويقدم عبد الله جمال حارس مرمى الإسماعيلى الشاب مستويات مميزة برفقة الدراويش بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام الجونة، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى.

ويمتلك عبد الله جمال رقما مميزا مع الإسماعيلى، حيث لم يسكن شباكه أى هدف فى المباريات التى شارك فيها مع الدراويش هذا الموسم، ولعب عبد الله جمال 4 مباريات نجح خلالها فى الحفاظ على نظافة شباكه.

وشارك عبد الله جمال أساسيا فى 3 مباريات فى كأس عاصمة مصر أمام كل من الاتحاد السكندرى "2 /0 للدراويش" وطلائع الجيش "0/0" وطلائع الجيش "0/0"، ومباراة فى بطولة الدورى أمام الجونة "3/0".

يحل فريق الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على غزل المحلة، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادى الهبوط فى بطولة الدورى "دورى nile".

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط ليضمن الابتعاد نسبيًا عن منطقة الهبوط، ويدخل الدراويش المباراة فى المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، فيما يقع غزل المحلة فى المركز الأخير بنفس رصيد النقاط.