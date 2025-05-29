شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى: الحمد لله أول بطولة دورى في سنة أولى أهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمر الساعى لاعب وسط النادى الأهلى، بالتتويج بأول ألقابه مع النادى الأهلى بعد الفوز بقلب الدورى المصرى "دورى nile"، بعد الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى.

وكتب عمر الساعى عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك": "سنة أولى أهلى.. سنة أولى دورى.. ألف مبروك للنادى الأهلى وجماهير النادي الأهلى والحمد لله أول بطولة ليا للدورى المصرى ويا رب دايما موفقين في القادم بإذن الله".



عمر الساعى

توّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف في الجولة ذاتها.