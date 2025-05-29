شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف ناصر منسى من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

سيطر الغموض على موقف ناصر منسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام فاركو من عدمه في ظل الإصابة التي يعانى منها والتي غيبته عن المباراة الماضية.

ويعانى ناصر منسى من مزق في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز بالجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى.

ويخضع ناصر منسى لبرنامج تأهيلى مكثف حتى يتم تجهيزه طبيا، خاصة وأن الإصابة بمزق في الخلفية تحتاج إلى أكثر من 3 أسابيع.

واحتفل ناصر منسى بعقد فقرانه خلال الساعات الماضية فى جو عائلى وسط الأهل و الأصدقاء.

ويلتقى الزمالك مع فاركو بعد غد السبت بالجولة التاسعة والختامية من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يمع الفريقين بإستاد القاهرة.