شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، الحصول على القرض من أجل تسديد الغرامات الدولية التي تسببت في إيقاف القيد عن الدراويش خلال الموسم الماضى والحالى.

وقرر مجلس الإدارة تسوية كل الغرامات والمستحقات المتأخرة لدى اللاعبين الأجانب التي لعبت في الفريق، والتعاقد مع صفقات جديدة من أجل تدعيم الفريق بشكل قوى.

وتسلم النادي الإسماعيلي، بريدا إلكترونيا من محامي النادي ألكسندر زين روفنين مرفقا به قرار المحكمة الرياضية الدولية (CAS) الصادر والخاص باللاعب الفلسطيني سعدو عبد السلام فوفلياس، حيث قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من اللاعب والذي يطالب فيه بأحقيته في مبلغ 200 ألف دولار ورفض كافة التماسات الدفاع.

كما ألزمت المحكمة الرياضية الدولية اللاعب بسداد مبلغ 1000 فرانك سويسري للنادي الإسماعيلي، قيمة تكاليف قانونية للمحكمة.